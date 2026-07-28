Предприятия Ростовской области сократили набор сотрудников

За январь—март организации приняли на работу 42,4 тыс. человек, что на 7,1 тыс. меньше, чем годом ранее. Одновременно число работников, покинувших предприятия, сократилось с 52,6 тыс. до 42,9 тыс. человек. Несмотря на это, работодатели существенно увеличили планы по оптимизации персонала: если год назад к высвобождению в следующем квартале планировалось 300 сотрудников, то теперь — уже 1 тыс. человек. Кроме того, предприятия создали лишь 1,9 тыс. новых рабочих мест против 2,4 тыс. годом ранее.