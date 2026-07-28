Путин призвал сразу реагировать на несправедливость к семьям бойцов СВО

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал власти моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к участникам СВО и членам их семей.
«Нужно делать все, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались, и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства», — заявил он.
«Люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости, на это нужно моментально реагировать, вместе с фондом “Защитники Отечества” работать, замечать каждую мелочь, понимая, что мелочей здесь и не бывает», — добавил глава государства.