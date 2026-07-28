Число работников на неполной занятости в Ростовской области выросло до 28,4 тыс. человек

Ранее мониторинг зафиксировал и другие признаки охлаждения регионального рынка труда. Так, число заявленных работодателями вакансий к концу мая сократилось до 35,5 тыс. против 41,4 тыс. годом ранее. Кроме того, предприятия приняли на работу 42,4 тыс. сотрудников, что на 14,4% меньше, чем в первом квартале прошлого года, а количество работников, намеченных к высвобождению в следующем квартале, увеличилось с 300 до 1 тыс. человек.