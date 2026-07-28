Прыжок в воду стоил двоим молодым людям паралича рук в Приморье

За один выходной в Находкинскую больницу попали двое мужчин с тяжелыми травмами позвоночника после прыжков вниз головой. Оба ударились о дно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В итоге — переломы шейных позвонков и полная потеря чувствительности и движения в руках. Одного пациента оперировали в течение двух часов, с помощью электронного микроскопа поврежденный диск заменили на протез и устранили сдавливание спинного мозга. Паралич начал отступать. Второй пострадавший ждет решения врачей.