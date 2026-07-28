В Перми скончалась доцент кафедры экологии ПГАТУ Тамара Старкова

К преподавательской работе в ставшем родным вузе Тамара Евстафьевна приступила с 1 сентября 1969 года после окончания очной аспирантуры при кафедре растениеводства. В 1970 году она защитила кандидатскую диссертацию, в 1985 году стала доцентом по специальности «Ботаника».