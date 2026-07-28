В Коми обманутому мошенниками 80-летнему мужчине вернули ₽2,5 млн

«В ходе телефонного звонка мошенники сначала выведали у пенсионера персональные данные под предлогом выписки бесплатных лекарств, а после запугали его тем, что неизвестные от его имени оформили доверенность на перевод денежных средств за границу. Чтобы обезопасить накопления, злоумышленники убедили дедушку обналичить 2,5 млн руб. и передать их ответственному лицу якобы для декларирования», — уточнили в ведомстве.