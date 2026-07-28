В Коми обманутому мошенниками 80-летнему мужчине вернули ₽2,5 млн

В Коми полиция задержала 21-летнего жителя Москвы, который, по предварительным данным, был курьером мошенников, обманувших 80-летнего жителя Усть-Куломского района. У подозреваемого изъяли всю похищенную сумму — 2,5 млн руб., которую после следственных действий вернут владельцу. Подробности приводятся на сайте МВД России.
«В ходе телефонного звонка мошенники сначала выведали у пенсионера персональные данные под предлогом выписки бесплатных лекарств, а после запугали его тем, что неизвестные от его имени оформили доверенность на перевод денежных средств за границу. Чтобы обезопасить накопления, злоумышленники убедили дедушку обналичить 2,5 млн руб. и передать их ответственному лицу якобы для декларирования», — уточнили в ведомстве.
Пострадавший передал средства незнакомцу и назвал кодовое слово.
Оперативникам при поддержке ДПС удалось перехватить на выезде из района подозреваемого. Задержанный на такси ехал в Сыктывкар. По предварительным данным, он планировал перечислить похищенные средства вербовщикам.
Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого еще к шести аналогичным эпизодам Кировской и Нижегородской областях. На время расследования его заключили под стражу.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
Пенсионерка отдала мошенниками 18 млн руб.
Ранее 71-летняя пенсионерка из Пензы лишилась 18 млн руб. из-за действий мошенников.
Злоумышленники представились сотрудниками Росфинмониторинга, заявили пенсионерке о том, что ее личные данные скомпрометированы, а деньги необходимо перевести на «безопасный счет». Два месяца пожилая женщина переводила наличные через банкомат. Также она передала 2 млн руб. курьеру по кодовому слову «шашлык».
По подозрению в мошенничестве задержали ранее судимого 45-летнего жителя Воронежа, выполнявшего роль курьера для преступной группы. На допросе он признался, что нашел вакансию курьера в интернете из-за финансовых трудностей. Его заключили под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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