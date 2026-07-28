Участок под КРТ в Тамбове ушел с торгов за 82 млн при старте в 506 тысяч

Площадь участка под КРТ — 3,8 тыс. кв. м. Планируемый объем строительства составляет 37,8 тыс. куб. м. В рамках договора предусмотрены снос дома № 10 и возведение 12-этажного многоквартирного дома. Также подрядчик должен будет обеспечить территорию инженерными сетями и реконструировать два существующих объекта коммунальной инфраструктуры: сооружения электроэнергетики протяженностью 275 м и газохимического комплекса протяженностью более 50 км. Участок также ждет обустройство улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием и благоустройство территории. Срок действия договора — до 31 декабря 2036 года.