«Реагировать нужно моментально». Путин назвал важнейшую задачу властей

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко указал на чрезвычайную важность поддержки бойцов спецоперации и членов их семей.
«Это одна из важнейших задач всех ветвей власти», — сказал он.
Верховный главнокомандующий призвал делать все, чтобы бойцы ни в чем не нуждались, а их родные чувствовали поддержку со стороны государства.
«Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать», — добавил он.
Президент подчеркнул, что органы власти уже многое делают для этого, и такую работу необходимо продолжать.
Как напомнил глава государства, 20 сентября в России пройдут выборы, в том числе во многие региональные органы власти, что так или иначе будет отражаться на составе Совфеда. Он выразил надежду, что на работу в верхнюю палату парламента будут приходить опытные и нацеленные результат люди, готовые помогать россиянам и достигать целей национального развития.