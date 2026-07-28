«Реагировать нужно моментально». Путин назвал важнейшую задачу властей

Как напомнил глава государства, 20 сентября в России пройдут выборы, в том числе во многие региональные органы власти, что так или иначе будет отражаться на составе Совфеда. Он выразил надежду, что на работу в верхнюю палату парламента будут приходить опытные и нацеленные результат люди, готовые помогать россиянам и достигать целей национального развития.