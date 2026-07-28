Названы самые дорогие путешествия россиян в июле. Суммы поражают

Самым дорогим зарубежным туром за июль 2026 года стала поездка в Турцию, а внутри страны — Эстосадок. Об этом РБК Life сообщила пресс-служба сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили данные о бронированиях гостиниц на июль 2026 года.
Самым дорогим международным бронированием месяца оказалась поездка в Турцию. Семья из трех человек (двое взрослых и ребенок) заплатила 2 935 000 ₽ за семь ночей в пятизвездочном отеле Бодрума с системой питания «все включено». Второе место в рейтинге занял Милан. Двое взрослых путешественников без детей провели там четыре ночи в четырехзвездочном отеле и заплатили 1 082 000 ₽, при этом питание в стоимость не входило. Замкнул тройку лидеров Париж: двое взрослых гостей без детей отдали 1 081 000 ₽ за четыре ночи в пятизвездочной гостинице, также без питания.
В пятерку самых дорогих зарубежных бронирований июля вошли еще два европейских города. В Фуншале на португальском острове Мадейра двое взрослых туристов без детей заплатили 762 000 ₽ за пять ночей в пятизвездочном отеле с завтраками. В швейцарской Лозанне двое взрослых гостей провели пять ночей в пятизвездочном отеле за 735 000 ₽, но уже без питания.
Внутри страны рекордсменом по цене стал курорт Эстосадок в Краснодарском крае. Двое взрослых туристов без детей провели там семь дней в пятизвездочном отеле и заплатили 624 000 ₽ (с завтраками). На втором месте оказался Геленджик: компания из четырех человек, трое взрослых и один ребенок, забронировала семь ночей в пятизвездочном отеле за 510 000 ₽ (с завтраками).
Третью строчку рейтинга внутри России занял Суздаль, где двое взрослых туристов заплатили 340 000 ₽ за две ночи в четырехзвездочной гостинице с завтраками. Далее следует Адлер: семья из трех человек провела там шесть ночей в пятизвездочном отеле за 328 000 ₽ Замыкает список самых дорогих российских путешествий июля Псков: двое взрослых гостей без детей забронировали там две ночи в пятизвездочной гостинице за 270 000 ₽
Куда россияне отправятся в бархатный сезон.
Почти треть россиян планируют уйти в отпуск осенью. Большинство опрошенных хотели бы отправиться в путешествие по России. Среди российских городов и направлений лидером стал Сочи — этот курорт назвали подходящим для бархатного сезона 41% опрошенных. В топ-10 популярных российских направлений также вошли Геленджик (31%); Минеральные Воды (28%); Кисловодск (27%); Санкт-Петербург и Ленинградская область (25%); Краснодар (22%); Калининград (21%) и Москва (18%).
Что касается бюджета, 35% россиян намерены потратить на отдых не более 30 тыс. руб. на одного члена семьи. Еще 25% закладывают от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а 17% готовы выделить от 70 тыс. до 100 тыс. руб. По 10% респондентов ориентируются на суммы от 50 тыс. до 70 тыс. руб. и больше 120 тыс. руб., и только 3% планируют потратить на осенний отдых от 100 тыс. до 120 тыс. руб.
При этом многие россияне не рассматривают поездку за границу и мечтают отправиться в путешествие по своей стране — этот вариант выбрали 26% опрошенных. Еще 24% проведут отпуск дома, а 18% отправятся в другие страны. На дачу собираются 12% респондентов, по своему региону планируют путешествовать 9%.
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