Названы самые дорогие путешествия россиян в июле. Суммы поражают

Самым дорогим международным бронированием месяца оказалась поездка в Турцию. Семья из трех человек (двое взрослых и ребенок) заплатила 2 935 000 ₽ за семь ночей в пятизвездочном отеле Бодрума с системой питания «все включено». Второе место в рейтинге занял Милан. Двое взрослых путешественников без детей провели там четыре ночи в четырехзвездочном отеле и заплатили 1 082 000 ₽, при этом питание в стоимость не входило. Замкнул тройку лидеров Париж: двое взрослых гостей без детей отдали 1 081 000 ₽ за четыре ночи в пятизвездочной гостинице, также без питания.