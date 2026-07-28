Сайт администрации Ростова открыли лишь для трёх стран

Официальный сайт администрации Ростова‑на‑Дону теперь доступен только пользователям из России, Беларуси и Казахстана. Географические ограничения доступа введены для защиты ресурса от кибератак, сообщил начальник управления информационных технологий администрации города Виктор Егоренков.
По словам чиновника, сайт недоступен с IP‑адресов других стран. В администрации пояснили, что мера стала частью комплексной защиты: ранее фиксировались попытки взлома, поэтому сейчас применяются несколько уровней безопасности — в том числе сервисы противодействия DDoS‑атакам и межсетевой экран.