Сайт администрации Ростова открыли лишь для трёх стран

По словам чиновника, сайт недоступен с IP‑адресов других стран. В администрации пояснили, что мера стала частью комплексной защиты: ранее фиксировались попытки взлома, поэтому сейчас применяются несколько уровней безопасности — в том числе сервисы противодействия DDoS‑атакам и межсетевой экран.