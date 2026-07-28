Долгосрочные вклады догоняют по доходности короткие: банки адаптируют линейку под паузу в цикле ЦБ

Российский рынок депозитов фиксирует структурные изменения: на фоне стабилизации ключевой ставки и ожидания ее возможного снижения банки начинают активнее повышать доходность по среднесрочным продуктам. Если еще в начале лета разрыв между ставками на 3 месяца и на 1 год составлял в среднем 1−1,5 п.п., то сейчас он практически нивелировался, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ за июнь.