«Более 100 патентов». В Honor рассказали о первом камерофоне-роботе

Компания Honor привела ключевые характеристики предстоящего необычного гаджета Robot Phone, который разработчики называют первым в мире роботизированным смартфоном. Подробности об устройстве рассказали в рамках специального мероприятия в Хэндяне, посвященного новым технологиям обработки изображений. Там же было объявлено об официальным сотрудничестве с немецкой фирмой Arri, специализирующейся на производстве киносъемочного оборудования. Стороны заявили, что их партнерство впервые позволит использовать на смартфоне инструменты обработки отснятого контента, применяемые в киноиндустрии.
Honor Robot Phone, полноценная премьера которого состоится 12 августа, оснастят тройной задней камерой. Во главе системы встанет 200-мегапиксельный датчик с очень большим 1/1,28-дюймовым сенсором с диафрагмой f/1.6, установленный на особом роботизированном стабилизаторе с тремя осями.
Он представляет собой механический титановый рычаг, встроенный в верхнюю часть корпуса устройства. Пользователи могут убрать штатив для повседневного использования, а затем одним касанием выдвинуть его для продвинутой съемки. В развернутом состоянии он способен вращаться на 360°, автоматически отслеживать объект и самостоятельно корректировать кадрирование. Honor заявляет о стабилизации на уровне CIPA 5.5, что должно позволить снимать стабильные видеоролики в формате видеоблога без отдельного ручного стабилизатора.
Honor Robot Phone.
(Фото: Honor).
Для основной камеры предусмотрен отдельный чип собственной разработки Yuguang H1, используемый в тандеме с миниатюрным мотором подвеса массой всего 2,6 г. В Honor утверждают, что привод стабилизатора получился на 65% меньше и на 35% мощнее по сравнению с типичными аналогами, представленными на данный момент на рынке. В компании также подчеркнули, что при разработке Robot Phone было зарегистрировано более 100 патентов.
В состав системы также входит 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и перископический телеобъектив на 200 Мп.
За быстродействие в Honor Robot Phone будет отвечать Snapdragon 8 Elite Gen 5. Не исключено, что смартфон-робот также станет первым гаджетом под управлением Honor AgenticOS — новой операционной системы для мобильных устройств, заточенной под расширенные возможности искусственного интеллекта. В частности, она сфокусируется на глубоком понимании контекста, намерений и привычек пользователя для моментального подбора нужных сервисов и автоматизированного выполнения сложных многоэтапных операций. Плюс ко всему одним из ключевых столпов станет кроссплатформенность с возможностью интеграции с ПК, планшетами, устройствами из экосистемы «умного дома», а также носимыми гаджетами вроде смарт-часов и наушников.
Honor Robot Phone.
(Фото: Honor).
Что касается программного обеспечения, то Honor разработала систему обработки изображений в реальном времени, функционирующую непосредственно на устройстве, а не в облаке. В нее входят инструменты для получения идеального баланса белого, создания экспозиции, регулировки тона, уменьшения бликов и улучшения детализации на нескольких камерах. Honor также добавила новый механизм стабилизации изображения под названием AIMAGE 2.0, обеспечивающий стабильность видеоряда вне зависимости от того, стоит ли пользователь на месте или движется.
Arri добавила в смартфон возможность кодирования видеофайлов в фирменном логарифмическом профиле Log-C, созданным для цифровых кинокамер. Этот формат позволяет сохранить максимальный динамический диапазон и оттенки цветов, сжимая светлые и темные участки кадра, что обеспечивает удобство при дальнейшей цветокоррекции. Плюс ко всему фотографы получат возможность блокировать настройки фокусировки, баланса белого и экспозиции, а также передавать данные о движении камеры так же, как это делают режиссеры на съемочных площадках.
Наконец, в Honor заявили, что система обработки изображений будет применяться не только в Robot Phone, но и в будущих устройствах, в том числе в гаджетах из грядущей флагманской серии Magic 9. Компания также объявила о планах открыть совместную лабораторию обработки изображений с ARRI для дальнейшего развития технологий мобильной съемки.