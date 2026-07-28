«Более 100 патентов». В Honor рассказали о первом камерофоне-роботе

За быстродействие в Honor Robot Phone будет отвечать Snapdragon 8 Elite Gen 5. Не исключено, что смартфон-робот также станет первым гаджетом под управлением Honor AgenticOS — новой операционной системы для мобильных устройств, заточенной под расширенные возможности искусственного интеллекта. В частности, она сфокусируется на глубоком понимании контекста, намерений и привычек пользователя для моментального подбора нужных сервисов и автоматизированного выполнения сложных многоэтапных операций. Плюс ко всему одним из ключевых столпов станет кроссплатформенность с возможностью интеграции с ПК, планшетами, устройствами из экосистемы «умного дома», а также носимыми гаджетами вроде смарт-часов и наушников.