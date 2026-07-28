На Урале после жестокого избиения умер учёный УрО РАН Никита Зезин

Член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Никита Зезин скончался 22 июля, сообщили в ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.
Трагедии предшествовал конфликт с отцом детей, которые уничтожали посевы на опытных полях. По словам депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вагнера, 13 июля учёный вместе со своим заместителем Александром Шаниным заметили детей на квадроциклах, носившихся по посевам и уничтожавших их.
Никита и Александр подошли к детям, попросили телефон родителей, позвонили и договорились довезти застрявшие квадроциклы до института. Однако вечером к зданию подъехали четыре джипа. Из одного вышли двое мужчин. Один из них, представившись «Аркашей», ударил Зезина в голову. Избиение продолжилось, затем нападавшие переключились на Шанина, плевали ему в лицо и избивали ногами. Дети стояли рядом и наблюдали за происходящим.
Сердце Никиты Зезина не выдержало. Он скончался спустя несколько дней в больнице. Его похорошили 27 июля на Сибирском кладбище в Екатеринбурге.
Учёный возглавлял аграрный центр с 2010 года. Автор более 260 научных трудов, профессор УрГАУ, лауреат Национальной премии имени Столыпина. На прошлой неделе он получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.
Вячеслав Вагнер направил заявление о необходимости тщательно расследовать преступление на имя Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.