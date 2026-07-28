На Урале после жестокого избиения умер учёный УрО РАН Никита Зезин

Никита и Александр подошли к детям, попросили телефон родителей, позвонили и договорились довезти застрявшие квадроциклы до института. Однако вечером к зданию подъехали четыре джипа. Из одного вышли двое мужчин. Один из них, представившись «Аркашей», ударил Зезина в голову. Избиение продолжилось, затем нападавшие переключились на Шанина, плевали ему в лицо и избивали ногами. Дети стояли рядом и наблюдали за происходящим.