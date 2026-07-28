В Беларуси ребенок получил открытую травму черепа из-за трюка знаменитого футболиста

Однако правоохранители провели проверку и установили, что школьник не падал на улице. В коридоре учебно-спортивного центра он подбежал к стоящим детям и прыгнул вверх. Мальчик пытался повторить трюк знаменитого футболиста: в прыжке он совершил разворот, но не удержался на ногах и упал.