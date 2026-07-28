Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси ребенок получил открытую травму черепа из-за трюка знаменитого футболиста

В Бресте ребенок получил открытую травму черепа во время футбольного трюка.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте школьник попытался повторить футбольный трюк и попал в больницу с тяжелой травмой, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Брестчанка привезла в больницу своего девятилетнего сына и рассказала, что мальчик пошел на тренировку, а потом позвонил ей и сказал, что бежал по улице и упал, ударившись головой.

Врачи диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму и поместили его на стационарное лечение.

Однако правоохранители провели проверку и установили, что школьник не падал на улице. В коридоре учебно-спортивного центра он подбежал к стоящим детям и прыгнул вверх. Мальчик пытался повторить трюк знаменитого футболиста: в прыжке он совершил разворот, но не удержался на ногах и упал.

Специалисты ГКСЭ провели судебно-медицинскую экспертизу для квалификации телесных повреждений. У несовершеннолетнего выявили перелом костей черепа и кровоподтеки. Травмы отнесли к категории тяжких.

Ранее мы писали, как в Беларуси 8-летний мальчик сломал позвонок, испытав лайфхак из TikTok на себе.

А вот что произошло у Парка животных в Барановичах, возле которого водитель сбил кота.

Кроме того, мы рассказали, что произошло во время непогоды в Вороновском районе, где ветер 20 м/с срывал крыши и валил деревья, а град уничтожал посевы на корню: «За 73 года такого не видела».