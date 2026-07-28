В Беларуси ребенок получил открытую травму черепа из-за трюка знаменитого футболиста

В Бресте школьник попытался повторить футбольный трюк и попал в больницу с тяжелой травмой, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.
Брестчанка привезла в больницу своего девятилетнего сына и рассказала, что мальчик пошел на тренировку, а потом позвонил ей и сказал, что бежал по улице и упал, ударившись головой.
Врачи диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму и поместили его на стационарное лечение.
Однако правоохранители провели проверку и установили, что школьник не падал на улице. В коридоре учебно-спортивного центра он подбежал к стоящим детям и прыгнул вверх. Мальчик пытался повторить трюк знаменитого футболиста: в прыжке он совершил разворот, но не удержался на ногах и упал.
Специалисты ГКСЭ провели судебно-медицинскую экспертизу для квалификации телесных повреждений. У несовершеннолетнего выявили перелом костей черепа и кровоподтеки. Травмы отнесли к категории тяжких.
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