В Екатеринбург привезли 15 новых «автобусов-гармошек»

Новые автобусы могут вмещать до 200 пассажиров. Они оснащены системой кондиционирования и обогрева, информационным табло, камерами наблюдения, устройствами для зарядки смартфонов. В них также предусмотрены специальные места для маломобильных категорий граждан.
По словам мэра, в этом году городской автобусный парк пополнится 120 новыми машинами. «Планомерно движемся к тому, чтобы жители и гости Екатеринбурга пользовались полностью современным и комфортным общественным транспортом», — отметил господин Орлов.
Ранее в Екатеринбург прибыли первые 10 трехсекционных трамваев модели 71−639 «Кастор».