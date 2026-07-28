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В Екатеринбург привезли 15 новых «автобусов-гармошек»

В Екатеринбург прибыли 15 новых «автобусов-гармошек» от производителя Volgabus. Они выйдут на маршруты № 50, 64 и 67, сообщил глава города Алексей Орлов.

Источник: Коммерсантъ

Новые автобусы могут вмещать до 200 пассажиров. Они оснащены системой кондиционирования и обогрева, информационным табло, камерами наблюдения, устройствами для зарядки смартфонов. В них также предусмотрены специальные места для маломобильных категорий граждан.

По словам мэра, в этом году городской автобусный парк пополнится 120 новыми машинами. «Планомерно движемся к тому, чтобы жители и гости Екатеринбурга пользовались полностью современным и комфортным общественным транспортом», — отметил господин Орлов.

Ранее в Екатеринбург прибыли первые 10 трехсекционных трамваев модели 71−639 «Кастор».