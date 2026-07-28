В Калининграде утвердили порядок формирования реестра мест размещения СИМ

Власти Калининграда утвердили порядок формирования и утверждения реестра мест размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ), перечня зон ограничения скорости их движения и зон запрета эксплуатации. Соответствующее постановление подписала глава горадминистрации Елена Дятлова 27 июля.
Документ разработан в целях упорядочения размещения СИМ на территориях общего пользования городского округа. Утверждением реестра будет заниматься комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации. Места размещения СИМ включаются им в реестр по собственной инициативе или по заявлению юридического лица или индивидуального предпринимателя, предоставляющего самокаты в аренду.
Не допускается расположение мест размещения СИМ: 1) на расстоянии менее 100 метров от входных групп образовательных организаций; 2) на расстоянии менее 5 метров от входов/выходов в здания/ из зданий; 3) на тротуарах, пешеходных дорожках, если ширина прохода с учетом края проезжей части составляет менее 1,5 метров; 4) на расстоянии менее 3 метров от пешеходного перехода; 5) в арках зданий, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, площадках для выгула животных; 6) в зоне действия дорожного знака «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено»; 7) на проезжей части; 8) на мостах различного назначения, железнодорожных путепроводах; 9) в местах проведения земляных, ремонтных работ, работ, связанных с благоустройством территории городского округа, а также работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства; 10) в зонах запрета эксплуатации СИМ.
Заявление о включении в реестр места размещения СИМ комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассматривает в течение 20 дней.
В перечень зон ограничения скорости движения СИМ включаются территории: 1) в парках, скверах, на площадях, бульварах, стадионах, набережных; 2) прилегающие к организациям образования, здравоохранения, объектам социальной инфраструктуры; 3) располагающиеся ближе 1 метра от павильонов остановочных пунктов пассажирского транспорта общего пользования.
В перечень зон запрета эксплуатации СИМ включаются территории: 1) располагающиеся ближе 3 метров от входов/выходов в здания/ из зданий вокзалов, федеральных органов государственной власти, органов прокуратуры; 2) детских и спортивных площадок, размещенных на территориях общего пользования; 3) подземных, надземных, наземных пешеходных переходов, за исключением наземных пешеходных переходов с разметкой, обозначающей пересечение велосипедной дорожки с проезжей частью.
Как сообщалось ранее, проблема с парковкой прокатных электросамокатов в Калининграде из-за сбоев интернета может быть решена при дополнительных вложениях в инфраструктуру.
«Если проблемы будут, делаются стационарные устройства на каждую парковку. Они будут обозначать зону, где находится парковка, и помогут закрыть сессию. Да, это потребует дополнительной установки. Значит, будем прорабатывать вместе с коллегами», — поясняла журналистам Елена Дятлова в марте 2026 года.