В Калининграде утвердили порядок формирования реестра мест размещения СИМ

Не допускается расположение мест размещения СИМ: 1) на расстоянии менее 100 метров от входных групп образовательных организаций; 2) на расстоянии менее 5 метров от входов/выходов в здания/ из зданий; 3) на тротуарах, пешеходных дорожках, если ширина прохода с учетом края проезжей части составляет менее 1,5 метров; 4) на расстоянии менее 3 метров от пешеходного перехода; 5) в арках зданий, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, площадках для выгула животных; 6) в зоне действия дорожного знака «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено»; 7) на проезжей части; 8) на мостах различного назначения, железнодорожных путепроводах; 9) в местах проведения земляных, ремонтных работ, работ, связанных с благоустройством территории городского округа, а также работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства; 10) в зонах запрета эксплуатации СИМ.