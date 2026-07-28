Калининградцам подсказали лайфхак, как доехать поездом до Москвы, если билеты закончились

Вернуться в Калининград можно по той же схеме. С Белорусского вокзала электрички отправляются в 09:56 и 12:00, а в Смоленск приезжают в 14:07 и 16:03 соответственно. Поезд № 359 Адлер — Калининград трогается в 17:08 и прибывает на Южный вокзал на следующий день в 08:30.