Калининградцам подсказали лайфхак, как доехать поездом до Москвы, если билеты закончились

Если билетов на прямой поезд Калининград — Москва не осталось, до столицы можно добраться с пересадкой в Смоленске. Об этом отдел корпоративных коммуникаций КЖД рассказывает во вторник, 28 июля.
Билет на поезд № 360 Калининград — Адлер советуют покупать за пять дней до поездки. Состав отправляется с Южного вокзала в 17:52 и прибывает в Смоленск на следующий день в 11:09. Оттуда «Ласточки» в Москву уходят в 13:26 и 16:04.
Вернуться в Калининград можно по той же схеме. С Белорусского вокзала электрички отправляются в 09:56 и 12:00, а в Смоленск приезжают в 14:07 и 16:03 соответственно. Поезд № 359 Адлер — Калининград трогается в 17:08 и прибывает на Южный вокзал на следующий день в 08:30.
В России предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей за покупку и перепродажу билетов на поезда дальнего следования. Авторы инициативы считают, что такие схемы создают искусственный дефицит мест и вынуждают пассажиров переплачивать.