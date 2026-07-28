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Калининградцам подсказали лайфхак, как доехать поездом до Москвы, если билеты закончились

В каждом составе, следующем через Литву, могут ехать не более 300 человек.

Источник: Клопс.ru

Если билетов на прямой поезд Калининград — Москва не осталось, до столицы можно добраться с пересадкой в Смоленске. Об этом отдел корпоративных коммуникаций КЖД рассказывает во вторник, 28 июля.

Билет на поезд № 360 Калининград — Адлер советуют покупать за пять дней до поездки. Состав отправляется с Южного вокзала в 17:52 и прибывает в Смоленск на следующий день в 11:09. Оттуда «Ласточки» в Москву уходят в 13:26 и 16:04.

Вернуться в Калининград можно по той же схеме. С Белорусского вокзала электрички отправляются в 09:56 и 12:00, а в Смоленск приезжают в 14:07 и 16:03 соответственно. Поезд № 359 Адлер — Калининград трогается в 17:08 и прибывает на Южный вокзал на следующий день в 08:30.

Специалисты напомнили, что в дальних составах, следующих в Калининградскую область и обратно через Литву, могут находиться не более 300 пассажиров. Проверить расписание и наличие мест можно в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании, в кассах или по телефону 8−800−775−00−00.

В России предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей за покупку и перепродажу билетов на поезда дальнего следования. Авторы инициативы считают, что такие схемы создают искусственный дефицит мест и вынуждают пассажиров переплачивать.

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