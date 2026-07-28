Созданы антибактериальные мембраны для стетоскопов нового поколения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали инновационные антибактериальные мембраны для стетофонендоскопов (медицинский инструмент для прослушивания звуков, исходящих от сердца, легких и других внутренних органов). Разработка сочетает в себе повышенную чувствительность при диагностике и высокую устойчивость к микроорганизмам, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Наша разработка превосходит по свойствам аналоги, доступные на рынке. Если дезинфицировать пластик, из которого сейчас производят мембраны, то он станет пористым, хрупким. В образующиеся отверстия могут попадать бактерии или споры плесени. Поэтому покрытия из такого материала нужно постоянно менять. Предложенные нами мембраны более экономичны в использовании. Испытания показали, что в течение года применения они не потеряли своих антибактериальных свойств», — привели в пресс-службе слова старшего преподавателя кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов СПбГУПТД Натальи Лукичевой.
Уточняется, что для изготовления мембраны ученые использовали модифицированное полимерное связующее холодного отверждения на основе эпоксидной смолы. Им пропитывают стеклянный наполнитель, заготовки из которого затем прессуют. Из получившегося материала вырезается элемент нужного размера и помещается на головку стетофонендоскопа.
Отмечается, что разработка СПбГУПТД тоньше аналогов, что способствует увеличению чувствительности материала, и звук, который передается стетофонендоскопом, более детализированный и акцентированный. Кроме того, этот материал долговечный, устойчив к методам стерилизации, а за счет антимикробного компонента дополнительно является бактерицидным, то есть не только подавляет рост попавших на его поверхность патогенных микроорганизмов, но и уничтожает их.
Планируется, что применять такие мембраны будут также в электронном стетофонендоскопе — устройстве, которое без помощи врача регистрирует и анализирует звуки в организме пациента.