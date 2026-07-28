Созданы антибактериальные мембраны для стетоскопов нового поколения

«Наша разработка превосходит по свойствам аналоги, доступные на рынке. Если дезинфицировать пластик, из которого сейчас производят мембраны, то он станет пористым, хрупким. В образующиеся отверстия могут попадать бактерии или споры плесени. Поэтому покрытия из такого материала нужно постоянно менять. Предложенные нами мембраны более экономичны в использовании. Испытания показали, что в течение года применения они не потеряли своих антибактериальных свойств», — привели в пресс-службе слова старшего преподавателя кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов СПбГУПТД Натальи Лукичевой.