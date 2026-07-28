МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил делать все, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались.
Во вторник Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе встречи глава государства отметил, что органы власти уже многое делают для поддержки бойцов СВО и членов их семей, и эту работу необходимо продолжать.
«Здесь нужно делать все для того, чтобы… наши бойцы ни в чем не нуждались, и чтобы семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать», — сказал Путин на встрече с Матвиенко.
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