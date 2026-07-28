День города Екатеринбурга — 2026. Дата и программа мероприятий

В 2026 году центру Свердловской области — Екатеринбургу исполнится 303 года. Мероприятия в честь Дня рождения города пройдут в разных районах города, жителей города ждут культурные и спортивные мероприятия. РБК Life составил для гостей и жителей Екатеринбурга афишу интересных событий.
Содержание.
Дата.
История.
Программа.
Салют.
Когда День города в Екатеринбурге.
С 2026 года День города в Екатеринбурге отмечают в первую субботу августа. Ранее он проходил в третью субботу августа. В 2026-м праздник выпадает на 1 августа.
История праздника.
В 1723 году на реке Исеть построили завод-крепость, который стал основой будущего города. Место для возведения предприятия выбрал военный инженер, историк и государственный деятель Василий Татищев, а завершил строительство военный инженер Вильгельм де Геннин. Новый населенный пункт назвали в честь императрицы Екатерины I [1], [2].
Историческим днем рождения Екатеринбурга считают 18 ноября 1723 года (7 ноября по старому стилю): тогда в цехах нового завода впервые прозвучал стук боевых молотов.
С момента основания Екатеринбург стал административным центром горнозаводской урало-сибирской промышленности, а в 1781 году вошел в состав Пермской губернии. Первый официальный герб у города появился в 1783 году по инициативе императрицы Екатерины II [3].
Екатеринбург, 1902 год.
(Фото: ТАСС).
В 1807 году Екатеринбург получил статус горного города. До 1860-х горная промышленность Урала развивалась, но с отменой крепостного права в сфере наступил кризис, и уже в 1863-м город лишился былого статуса. Зато в это время начали развиваться транспорт, мукомольная промышленность, банковское дело.
В 1878-м появилась первая уральская железная дорога, которая связала Екатеринбург и Пермь. Впоследствии город стал крупным железнодорожным узлом: строились дороги в Тюмень, Омск, Челябинск.
В период Гражданской войны 1918−1922 годов власть Екатеринбурга сменялась несколько раз. Ночью с 16 на 17 июля 1918-го в подвале дома военного инженера Николая Ипатьева пришедшие к власти большевики расстреляли отрекшегося от престола императора Николая II и его семью. Сегодня на месте дома Ипатьева находится Храм на Крови, а узнать историю жизни и последних дней Романовых можно в Музее святой царской семьи.
Дом Ипатьева, Екатеринбург.
(Фото: ТАСС).
В 1923 году Екатеринбург становится столицей Уральской области, через год областную столицу переименовали в Свердловск.
Впервые массово День рождения Свердловска отметили осенью 1973 года, когда городу исполнилось 250 лет. Во время празднования в Историческом сквере заложили капсулу времени, которую предназначалось вскрыть спустя полвека. В 2023 году капсулу извлекли и вскрыли: внутри оказались книги и газеты, фотокарточки почетных граждан и другие «приветы из прошлого». 18 ноября 2023 года в Екатеринбурге заложили новую капсулу времени, которую вскроют в 2073 году [4].
В 1987 году власти перенесли празднование Дня города на летний период: торжественной датой назначили третью субботу августа. Массовые гуляния с выступлениями различных коллективов проходили в Историческом сквере.
Осенью 1991 года городу вернули первоначальное название — Екатеринбург, и множество мероприятий Дня города — 1992 были посвящены этому событию. С размахом праздник отмечали в 1995-м, в год 50-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. В 1997-м праздник собрал 600 тыс. жителей и гостей города. В 1998-м, в год 275-летия со дня основания, ключевым событием стало открытие памятника Татищеву и де Геннину [5].
Памятник Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину в Екатеринбурге.
(Фото: Ovchinnikova Irina / Shutterstock / FOTODOM).
Ежегодно в третью субботу августа на многочисленных городских площадках проходили фестивали, парады и различные тематические мероприятия. Улицы и скверы украшали праздничным декором, вывешивают баннеры с поздравлениями. В 2023 году на подготовку к празднованию 300-летия Екатеринбурга из областного и федерального бюджетов выделили 69 млрд руб., при этом изначально планировалось выделить в 3,6 раза больше: 249 млрд руб.
С 2026 года праздник будет проходить в первую субботу августа. Причинами переноса назвали многочисленные обращения жителей, городских властей и общественной палаты, совпадение прежней даты праздника с Успенским постом, а также более благоприятную погоду в начале августа, которая лучше подходит для проведения массовых мероприятий на открытом воздухе.
Программа на День города Екатеринбурга в 2026 году.
В 2026 году праздничные мероприятия по случаю Дня города Екатеринбурга пройдут с 28 июля по 22 августа. Откроет программу чемпионат «Кубок Екатеринбурга — 2026» по парусному спорту. Соревнования в дисциплине «матчевые гонки» состоятся с 28 июля по 2 августа на акватории яхт-клуба «Коматек» [6].
С 20 июля по 2 августа на Октябрьской площади будет работать праздничная площадка с активностями для жителей и гостей города. Здесь организуют зоны со спортивными и настольными играми, а также музыкальную программу с диджей-сетами. 30 июля на площадке выступит приглашенный артист — Антоха MC [7].
31 июля в Историческом сквере состоится концерт Уральского государственного русского оркестра. Коллектив представит программу из известных рок-хитов в симфонической обработке.
С 1 по 8 августа пройдет фестиваль «Уральский променад» — серия театральных спектаклей-променадов в музеях и пространстве Литературного квартала. В программе — постановки, посвященные истории и культуре Урала: «Горный царь», «Сад сомнений имени И. Кормильцева», «Золото» и «По следам Свердловского рок-клуба» [8].
В День города, 1 августа, жителей и гостей Екатеринбурга ждет следующая программа:
10:00−17:00, Литературный квартал — «Детский квартал». Для юных гостей подготовят интерактивные площадки, творческие занятия и семейные активности [9].
10:00−18:00, площадь Российской Армии — выставка военной техники и средств связи.
11:00−17:00, Исторический сквер — фестиваль экскурсий «Кто мы?». Горожанам и туристам предложат экскурсионные маршруты, посвященные истории Екатеринбурга.
12:00−12:30, площадь Труда — торжественный ритуал возложения цветов к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.
12:00−16:00, улица Горького — выставка ретроавтомобилей. Гости смогут увидеть коллекцию классических автомобилей разных лет.
12:00−19:00, Исторический сквер — пространство «Горожане». В течение дня будут работать тематические площадки, мастер-классы, интерактивные зоны и развлекательная программа для всей семьи.
12:00−23:00, квартал «Архангел Михаил» — фестиваль «Энергия РМК». В программе — открытие скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила». Также будут работать спортивные площадки, выставка автомобилей, детские зоны и фотолокации. На главной сцене выступят Niletto, Тимати, K-Maro и Vonamour.
12:00−19:00, Литературный квартал — конкурс чтецов «Поэзия вместе».
12:30−13:00, Исторический сквер — торжественная церемония открытия Дня города Екатеринбурга.
13:00−14:00, Исторический сквер — «Городская свадьба». По традиции несколько пар одновременно зарегистрируют брак на главной городской площадке праздника.
13:00−21:00, Центральный парк культуры и отдыха имени В. В. Маяковского — джазовый фестиваль «Послушайте». Днем гостей ждут выступления резидентов EverJazz, поэтические слэмы, танцы и шахматные турниры, а вечером в Летнем театре выступят Варвара Визбор, Александр Ф. Скляр, Максим Пиганов, Саша Алмазова и Dizzy Dutch Duck.
14:00−16:00, Исторический сквер — фестиваль духовых оркестров с участием музыкальных коллективов.
18:30−20:30, Исторический сквер — финал конкурса «Мисс Екатеринбург — 2026».
20:30−22:30, Исторический сквер — гала-концерт «Рок трех поколений». На сцену выйдут представители разных поколений Свердловского рок-клуба: Александр Пантыкин и группа «Урфин Джюс», Настя Полева, Сергей Бобунец и другие музыканты.
15:00−16:30, кинотеатр «ККТ Космос» — концерт Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия».
18:00−22:00, Академический район — праздничная программа ко Дню города.
22:30−22:45, акватория Городского пруда — праздничный фейерверк, который завершит празднование Дня города.
В День города в Екатеринбурге выступит певец Тимати.
(Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости).
Салют на День города Екатеринбурга.
Традиционно День города Екатеринбурга завершает праздничный салют. В 2026 году его запустят возле акватории Городского пруда 1 августа в 22:30 [7]. В 2025 году фейерверк запускали в той же локации.