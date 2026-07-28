День города Екатеринбурга — 2026. Дата и программа мероприятий

Впервые массово День рождения Свердловска отметили осенью 1973 года, когда городу исполнилось 250 лет. Во время празднования в Историческом сквере заложили капсулу времени, которую предназначалось вскрыть спустя полвека. В 2023 году капсулу извлекли и вскрыли: внутри оказались книги и газеты, фотокарточки почетных граждан и другие «приветы из прошлого». 18 ноября 2023 года в Екатеринбурге заложили новую капсулу времени, которую вскроют в 2073 году [4].