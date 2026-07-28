Петербургские вороны будут убирать и сортировать мусор за еду

К слову, отечественная разработка оказалась не хуже зарубежных аналогов, а намного лучше. В вузе подчеркнули, что, в отличие от аналогичных иностранных устройств, которые работают либо исключительно по механическому принципу без анализа изображений, либо предназначены только для наблюдения, наша приём, сортировку мусора с помощью ИИ, выдачу корма и удалённое управление. А благодаря низкой себестоимости компонентов российское изобретение значительно дешевле и уже готово к внедрению в городскую среду.