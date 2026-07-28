Петербургские вороны будут убирать и сортировать мусор за еду

В Петербурге создали кормушку с искусственным интеллектом, которая поощряет птиц собирать и приносить мелкий мусор. Устройство оснащено модулем компьютерного зрения и самостоятельно сортирует принесённое.
Как со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщает Piter.TV, автором изобретения стал выпускник вуза Илья Зубков. Инновационная система призвана помочь очищать городские территории от мелкого мусора при помощи пернатых.
Как рассказал сам изобретатель, процесс обучения основан на положительном подкреплении. Сначала птицу приучают к устройству, а затем алгоритм настраивается так, что порция корма выдается только после того, как в специальный отсек падает некий предмет. Скорость обучения увеличивается за счёт социального поведения — так, вороны моментально осваивают алгоритм, наблюдая за действиями сородичей.
Само устройство состоит из мини-компьютера, камеры и датчиков.
Размер «награды» оператор может настроить через мобильное приложение. Он также видит историю работы каждой кормушки и может менять настройки удалённо. Если интернет «моргнул», она переходит в полностью автономный режим и продолжает распознавать мусор, выдавая корм по заданному алгоритму. Когда связь восстанавливается, устройство автоматически отправляет все накопленные отчеты на сервер. Управлять всеми кормушками можно централизованно через сайт.
К слову, отечественная разработка оказалась не хуже зарубежных аналогов, а намного лучше. В вузе подчеркнули, что, в отличие от аналогичных иностранных устройств, которые работают либо исключительно по механическому принципу без анализа изображений, либо предназначены только для наблюдения, наша приём, сортировку мусора с помощью ИИ, выдачу корма и удалённое управление. А благодаря низкой себестоимости компонентов российское изобретение значительно дешевле и уже готово к внедрению в городскую среду.