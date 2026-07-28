День города в Омске в 2026 году

В парке имени 30-летия Победы состоится XXI Фестиваль исторической реконструкции «Щит Сибири. Диалог с прошлым». Мероприятие будет проходить 1 и 2 августа с 12:00 до 18:00 и станет одной из главных исторических площадок Дня города. В 2026 году фестиваль впервые объединит сразу несколько эпох — от Античности и Древней Руси до периода Великой Отечественной войны. Гости смогут увидеть работу «Музея живой истории» под открытым небом, посетить лагеря реконструкторов, познакомиться с историческим оружием и костюмами разных эпох, а также стать участниками мастер-классов по старинным ремеслам. В программе — стрельба из лука, плетение кольчуги, работа с глиной, историческое фехтование и другие интерактивные занятия. В фестивале примут участие около 100 реконструкторов из Омска, Новосибирска, Тюмени, Кемерова, Екатеринбурга, Челябинска и других городов. На площадках также пройдут воинские турниры, показательные сражения и тематические программы, посвященные разным периодам истории [7].