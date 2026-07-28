Омск — один из старейших городов Сибири и административный центр Омской области. В 2026 году в нем проживает более 1,1 млн человек. РБК Life рассказывает, когда и как в Омске пройдет День города в 2026 году.
Содержание.
Дата.
История.
Программа.
Салют.
Когда День города в Омске.
День города в Омске отмечают ежегодно в первую субботу августа. В 2026 году праздник пройдет 1 августа.
Сколько лет Омску? История праздника.
В 2026-м Омск отметит 310 лет со дня образования.
Город основали в 1716 году как Омскую крепость на берегу Иртыша и Оми. Изначально она выполняла роль оборонительного сооружения на южных границах Российского государства, а позднее стала важным административным, торговым и промышленным центром Сибири [1].
Название Омск получил от реки Омь, на которой находится. Слово «ом» на языке барабинских татар означает «тихая» [2].
Первый масштабный праздник в честь дня основания Омска состоялся 20 июля 1916 года — тогда жители города отметили его 200-летний юбилей. Традиция проведения крупных юбилейных мероприятий продолжилась и в советский период: в 1966-м Омск отпраздновал 250-летие со дня основания. Регулярно День города начали отмечать уже в конце XX века, после чего праздник стал ежегодной городской традицией [3].
Начало современному формату праздника положил первый мэр Омска Юрий Шойхет, возглавлявший городскую администрацию в 1991—1994 годах. С тех пор День города отмечают в первые выходные августа.
Омск в 1978 году.
(Фото: Александр Овчинников / ТАСС).
Программа на День города в Омске в 2026 году.
В 2026 году в Омске вновь объединят празднование Дня города и Дня Омской области. При этом в последние годы обсуждают альтернативную версию истории города: некоторые исследователи считают, что его возраст может быть больше официальной даты основания и в 2028 году Омск может отметить 400-летие. Омская область в 2026-м отметит 204 года со дня образования [4].
Главные праздничные мероприятия запланировали на субботу, 1 августа 2026 года. Программу посвятят сразу нескольким значимым событиям — 310-летию Омска, статусу города как Культурной столицы и Году единства народов России. В течение дня для жителей и гостей Омска подготовят концерты, культурные мероприятия и праздничные площадки.
Утро 1 августа в Омске начнется с 37-го Сибирского международного марафона (SIM) — одного из старейших действующих марафонов России. Старт и финиш забега традиционно пройдут на Соборной площади. В 2026 году участники смогут выбрать одну из трех дистанций: 3 км, 10 км и марафонскую 42,195 км. Для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата также пройдет отдельный старт в рамках чемпионата России [5].
Официальное открытие марафона запланировали на 07:45, затем в 07:55 стартуют участники чемпионата России среди спортсменов с ПОДА, в 08:00 — марафонцы на дистанции 42,195 км, в 08:20 — участники забега на 10 км, а в 09:00 — массового забега на 3 км. Завершение соревнований наметили на 14:00, а награждение победителей пройдет вечером на Соборной площади.
В этом году марафон пройдет под темой «SIMфония бега»: организаторы объединят спортивную программу с музыкальными выступлениями, и участников будут сопровождать живые выступления на маршруте. Из-за реконструкции набережной Тухачевского и территории Омской крепости маршрут марафона изменится: классическую дистанцию 42,195 км спортсмены преодолеют по четырехкруговой трассе длиной около 10,55 км.
Старт Сибирского международного марафона традиционно пройдет на Соборной площади.
(Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости).
Днем праздничная программа продолжится на городских площадках. В сквере имени Дзержинского пройдет ярмарка народных промыслов и ремесел под названием «Омск — город Мастеров». Гости смогут познакомиться с работами местных умельцев и приобрести изделия ручной работы. Площадка будет работать 1 августа с 12:00 до 22:00. В ярмарке примут участие мастера народных художественных промыслов, ремесленники, представители культурных центров и учреждений дополнительного образования. Ключевое условие для участников — изделия должны быть выполнены преимущественно вручную с использованием традиционных технологий [6].
В парке имени 30-летия Победы состоится XXI Фестиваль исторической реконструкции «Щит Сибири. Диалог с прошлым». Мероприятие будет проходить 1 и 2 августа с 12:00 до 18:00 и станет одной из главных исторических площадок Дня города. В 2026 году фестиваль впервые объединит сразу несколько эпох — от Античности и Древней Руси до периода Великой Отечественной войны. Гости смогут увидеть работу «Музея живой истории» под открытым небом, посетить лагеря реконструкторов, познакомиться с историческим оружием и костюмами разных эпох, а также стать участниками мастер-классов по старинным ремеслам. В программе — стрельба из лука, плетение кольчуги, работа с глиной, историческое фехтование и другие интерактивные занятия. В фестивале примут участие около 100 реконструкторов из Омска, Новосибирска, Тюмени, Кемерова, Екатеринбурга, Челябинска и других городов. На площадках также пройдут воинские турниры, показательные сражения и тематические программы, посвященные разным периодам истории [7].
Одним из центральных событий праздника станет традиционная выставка цветов и садоводства «Флора-2026». В этом году она впервые пройдет на территории дендрологического сада имени Гензе. Посетить выставку можно будет с 1 по 4 августа ежедневно с 08:00 до 22:00. Торжественное открытие запланировали на 1 августа в 12:00, вход для посетителей свободный.
На традиционной выставке цветов и садоводства «Флора» мастера представят красочные цветочные композиции.
(Фото: Ivachshin / Shutterstock / FOTODOM).
Музейная улица на один день превратится в большую игротеку под открытым небом. В рамках Дня города Омска здесь пройдет фестиваль настольных игр «Омск интеллектуальный», который подготовят муниципальные библиотеки. Площадка будет работать с 12:00 до 19:00. Гостей ждут более 100 настольных игр — от классических стратегий и логических головоломок до современных карточных игр и семейных развлечений. Посетители смогут не только сыграть в знакомые игры, но и освоить новые правила вместе с ведущими. Отдельную зону посвятят Омску: участникам предложат интерактивную игру «Омская фишка», связанную с историей и достопримечательностями города. Гости смогут проверить знания о регионе, узнать новые факты и в игровой форме познакомиться с историей Омска [8].
На Любинском проспекте главную сцену отдадут артистам циркового искусства. Гостей ждут выступления жонглеров, клоунов, акробатов, воздушных гимнастов и фокусников. На площадке можно будет увидеть номера с элементами эквилибристики, акробатики и иллюзионного искусства, а также познакомиться с разными направлениями современного цирка.
На сцене Южно-Театрального сквера 1 августа с 12:00 до 19:00 пройдет большая культурная программа с участием ведущих творческих коллективов Омска. Перед жителями и гостями города выступят артисты Государственного драматического театра имени Л. И. Ермолаевой, Камерного драматического театра имени В. С. Решетникова, СХА «Русь», а также коллективы центра досуга «Меридиан». Гости площадки смогут увидеть театральные постановки, музыкальные номера, творческие выступления и показы, посвященные культурному наследию и современному искусству Омска.
Сквер имени А. Т. Алтунина станет площадкой для молодых артистов и любителей авторской музыки. Днем здесь пройдет «Фестиваль талантов» с участием воспитанников омских школ искусств. Юные музыканты, вокалисты и творческие коллективы представят номера в рамках праздничной программы. Вечером пространство сквера продолжит работу в формате камерного фестиваля авторской песни. Гостей ждут живые выступления исполнителей с гитарой, песни собственного сочинения и более спокойная музыкальная программа в атмосфере городского праздника [9].
Кульминацией Дня города Омска станет большой праздничный концерт на Соборной площади, который пройдет 1 августа с 18:00 до 22:00. На главной сцене выступят омские творческие коллективы и приглашенные артисты. Одним из главных участников вечерней программы станет Андрей Державин вместе с группой «Сталкер». Выступление начнется в 19:30: музыкант исполнит известные хиты 1990-х, среди которых «Не плачь, Алиса», «Чужая свадьба» и «Катя-Катерина». Перед выходом главного артиста пройдет церемония награждения победителей и призеров Сибирского международного марафона (SIM). Завершит праздничный вечер выступление Ольги Серябкиной, бывшей солистки группы SEREBRO. Ее концерт начнется в 21:30 и станет финальной частью программы на Соборной площади.
Салют на День города в Омске.
(Фото: Mashkova Polina / Shutterstock / FOTODOM).
Салют на День города в Омске в 2026 году.
Информации о праздничном салюте в День города Омска в 2026 году пока нет. В официальной программе мероприятий фейерверк не указан. В 2025 году салюта не было.