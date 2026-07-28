В Волгограде рассказали о главных событиях фестиваля #ТриЧетыре

— Только на открытии, которое состоится в Волгограде 11 сентября, мы ждем больше тысячи гостей, в том числе из Донбасса и Новороссии, — рассказывают в администрации Волгоградской области. — За три дня участники фестиваля встретятся на нескольких площадках — центральной набережной, в амфитеатре, региональном молодежном центре, в ЦПКиО, лагере «Авангард», в музее-заповеднике «Сталинградская битва» и в кампусе «Школы 21».