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Глава Городца прокомментировал приговор детям, истязавшим пенсионерку

Речь идёт о жестоком инциденте в посёлке имени Тимирязева: тогда подростки из неблагополучной семьи издевались над бездомной женщиной.

Глава Городецкого округа Александр Мудров поделился своими размышлениями о случившемся о резонансном деле, произошедшем год назад. Об этом глава округа сообщил в соцсетях.

Напомним, что речь идёт о жестоком инциденте в посёлке имени Тимирязева: тогда подростки из неблагополучной семьи издевались над бездомной женщиной — кадры происшествия шокировали не только местных жителей, но и широкую общественность.

По словам Мудрова, новость о преступлении вызвала у него чувство глубокого отчаяния. «Государство делает столько всего для наших семей — что ещё нужно предпринять, чтобы предотвратить подобные преступления? Залезть в голову горе‑родителей? Такой технологии пока нет. Отобрать детей в детсадовском возрасте? Это непедагогично и антигуманно. Я до сих пор не нашёл ответа на этот вопрос», — глава округа.

При этом Александр Мудров отметил и важный позитивный итог истории: общество продемонстрировало редкое единодушие, решительно осудив поступок подростков и показав готовность сплотиться перед лицом угрозы. «Жаль лишь, что толчком к этому сплочению стала общая беда», — подчеркнул он.

Ранее обвиняемых в попытке похищения девушки братьев арестовали на Бору.