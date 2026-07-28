Глава Городца прокомментировал приговор детям, истязавшим пенсионерку

Глава Городецкого округа Александр Мудров поделился своими размышлениями о случившемся о резонансном деле, произошедшем год назад. Об этом глава округа сообщил в соцсетях.
Напомним, что речь идёт о жестоком инциденте в посёлке имени Тимирязева: тогда подростки из неблагополучной семьи издевались над бездомной женщиной — кадры происшествия шокировали не только местных жителей, но и широкую общественность.
По словам Мудрова, новость о преступлении вызвала у него чувство глубокого отчаяния. «Государство делает столько всего для наших семей — что ещё нужно предпринять, чтобы предотвратить подобные преступления? Залезть в голову горе‑родителей? Такой технологии пока нет. Отобрать детей в детсадовском возрасте? Это непедагогично и антигуманно. Я до сих пор не нашёл ответа на этот вопрос», — глава округа.
При этом Александр Мудров отметил и важный позитивный итог истории: общество продемонстрировало редкое единодушие, решительно осудив поступок подростков и показав готовность сплотиться перед лицом угрозы. «Жаль лишь, что толчком к этому сплочению стала общая беда», — подчеркнул он.
Ранее обвиняемых в попытке похищения девушки братьев арестовали на Бору.