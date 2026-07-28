Глава Городца прокомментировал приговор детям, истязавшим пенсионерку

По словам Мудрова, новость о преступлении вызвала у него чувство глубокого отчаяния. «Государство делает столько всего для наших семей — что ещё нужно предпринять, чтобы предотвратить подобные преступления? Залезть в голову горе‑родителей? Такой технологии пока нет. Отобрать детей в детсадовском возрасте? Это непедагогично и антигуманно. Я до сих пор не нашёл ответа на этот вопрос», — глава округа.