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Им сверху видно всё: под Неманом семья белохвостых орланов напала на стадо овец (фото)

Птицы занесены в Красную книгу и охраняются законом.

Источник: Клопс.ru

В Неманском районе три орлана повадились нападать на домашний скот. За неделю в мощных когтистых лапах погибли несколько ягнят и одна беременная овца. Об этом «Клопс» рассказал один из фермеров.

Владислав говорит, что птицы нападают всегда внезапно, налетая на пастбище. О новых жертвах он узнаёт, когда над падалью начинает кружить вороньё.

«У нас уже так было в прошлом году, — вспоминает мужчина. —Почему-то в конце июля три орлана проявляют интерес к стадам. Страдают фермеры, которые живут неподалёку».

Как-то защитить поголовье невозможно. Птицу охраняет закон — белохвостые орланы занесены в Красную книгу Российской Федерации. Об этом напомнил председатель областного общества охотников Олег Белкин, добавив, что такое поведение хищников объясняется особенным периодом.

«Дело в том, что во второй половине лета они начинают активно обучать потомство охотиться, — говорит Белкин. — Молодняк копытных для этой цели очень подходит. Орланы промышляют и дикими детёнышами косуль, зайцами, но домашний скот поймать гораздо проще».

Эксперт считает, что фермерам в этом случае можно только посочувствовать, так как никакой компенсации от государства за убитый краснокнижным хищником скот не предусмотрено.

В одном из районов Калининградской области волки растерзали десятки овец.