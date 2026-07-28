Им сверху видно всё: под Неманом семья белохвостых орланов напала на стадо овец (фото)

«Дело в том, что во второй половине лета они начинают активно обучать потомство охотиться, — говорит Белкин. — Молодняк копытных для этой цели очень подходит. Орланы промышляют и дикими детёнышами косуль, зайцами, но домашний скот поймать гораздо проще».