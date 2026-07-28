Под Челябинском открылась новая хоккейная академия «Красная машина»

Под Челябинском, в посёлке Садовом, официально начала работу Академия хоккея «Красная машина Челябинск». Название — это не просто яркий образ, а знак определённой философии и стандартов подготовки. Здесь будут использовать передовые методики, которые уже доказали свою эффективность в других регионах.