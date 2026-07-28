Под Челябинском открылась новая хоккейная академия «Красная машина»

Под Челябинском, в посёлке Садовом, официально начала работу Академия хоккея «Красная машина Челябинск». Название — это не просто яркий образ, а знак определённой философии и стандартов подготовки. Здесь будут использовать передовые методики, которые уже доказали свою эффективность в других регионах.
Торжественное открытие состоялось 28 июля. На льду арены «Айсберг» первых воспитанников встретили губернатор Алексей Текслер и основатель академии, вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
Академия рассчитана на самых юных любителей хоккея — на ребят 2015−2023 годов рождения. Первые тренировки организаторы анонсировали на 1 августа 2026 года. В школу берут как уже играющих детей, так и новичков. Сейчас в академии 210 воспитанников, но набор продолжается.
У старших групп уже есть соревновательные планы: команда 2015 года рождения готовится выступать на первенстве России среди юниоров, а команда 2016 года — на Кубке Федерации.