Канонеров: «Миграционные преступления — не острая проблема для области»

Уголовные преступления, совершаемые мигрантами, не оказывают большого влияния на криминогенную обстановку в Калининградской области. Об этом во время пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Калининград» рассказал руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров.
«Мы с вами, к счастью, имеем не только минусы от географического положения нашего региона, но и плюсы, — пояснил он журналистам. — Плюс, что к нам в регион попадают люди только исключительно через конкретные точки, которые мы знаем и которым правоохранительные органы уделяют внимание. Я бы не стал говорить о том, что сейчас миграционные преступления — это острая проблема для области. Лица из числа мигрантов существенного влияния на криминальную обстановку региона не оказывают».
За шесть месяцев текущего года удельный вес преступлений, совершённых мигрантами на территории региона, составил всего 2,8% от общего числа расследованных преступлений.
«То есть эта цифра примерно соответствует цифре АППГ (аналогичный период прошлого года — прим. “Нового Калининграда”). У нас 261 мигрант в этом году уже был органами внутренних дел депортирован (здесь они нелегально находились). Сразу хочу отметить, что практически не выявлено случаев заезда сюда нелегальных мигрантов. Они становятся нелегальными уже непосредственно на территории нашего региона, когда по каким-то причинам не работают там, куда они приехали, или после окончания разрешения на работу и пребывания на территории Российской Федерации где-то там затерялись, куда-то на другое рабочее место перешли работать», — добавил Канонеров.
Руководитель СУ СК обратил внимание, что на вопросе нелегальной миграции «необходимо заострить внимание работодателей», и именно они должны «сигнализировать о каждом случае, когда мигрант, которого они к себе пригласили, не прибывает».
Канонеров также отметил, что в производстве следственных подразделений регионального следственного управления находилось 11 уголовных дел в отношении иностранных граждан, и шесть из них уже в суде.
«К сожалению, мы имеем здесь два уголовных дела по убийствам, но здесь это нельзя назвать типичным преступлением мигранта. Почему? Потому что оба преступления совершены гражданами Украины, которые длительное время практически проживали уже на территории Калининградской области. Также есть у нас насильственные действия сексуального характера, преступления по даче взятки и применение насилия в отношении сотрудника полиции», — заключил Канонеров.