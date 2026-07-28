Канонеров: «Миграционные преступления — не острая проблема для области»

«Мы с вами, к счастью, имеем не только минусы от географического положения нашего региона, но и плюсы, — пояснил он журналистам. — Плюс, что к нам в регион попадают люди только исключительно через конкретные точки, которые мы знаем и которым правоохранительные органы уделяют внимание. Я бы не стал говорить о том, что сейчас миграционные преступления — это острая проблема для области. Лица из числа мигрантов существенного влияния на криминальную обстановку региона не оказывают».