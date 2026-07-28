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Нефтяную базу и сеть АЗС выставили на продажу в Нижегородской области

Предприятия выставили на торги за 210 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Нефтезабу с сетью АЗС продают за 210 миллионов рублей в Нижегородской области. Информация о продаже готового бизнеса размещена на сайте с бесплатными объявлениями.

-Продажа осуществляется путем отчуждения 100% долей ООО «Уреньнефтепродукт», — говорится в описании.

Владелец рассказывает, что бизнес состоит из 8 АЗС, которые находятся в Нижегородской и Кировской областях. А вот сама нефтебаза расположена в Урене.

В описании собственник приводит подробные характеристики и детали продаваемого бизнеса. Так, на всех заправках имеются магазины и операторы. А некоторые АЗС реконструировались несколько лет назад.

О денежной составляющей владелец тоже не умолчал. Согласно информации из объявления, чистая прибыль от нефтебазы и АЗС варьируется от 4 до 5 миллионов рублей.