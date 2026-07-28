Звездинку и Мызинский мост почти отремонтировали в Нижнем Новгороде

Улицу Звездинку в Нижнем Новгороде отремонтировали на 77%. Рабочие завершают асфальтирование и замену люков, рассказал мэр города Юрий Шалабаев. Одновременно с этим на улице идет замена сетей.
Кроме того, близится к концу ремонт Мызинского путепровода. Уже установлены балки, уложен выравнивающий слой, готова гидроизоляция, есть освещение. После установки ограждений и укладки асфальта работы будут закончены.
В начале августа подрядчик начнет ремонтировать Казанское шоссе и улицу Рябцева. По словам Юрия Шалабаева, до конца года в столице ПФО планируется обновить 11,3 км дорог.
Ранее мы рассказывали о начале работ на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором. Три недели назад на ней произошло ЧП — кабинки застряли над землей, а пассажиров пришлось спускать на землю при помощи тросов.