За полгода воронежцам оказали платных услуг на 107,4 миллиона

Среди бытовых самыми востребованными стали услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и оборудования (40%), ремонту и строительству жилья и других построек (35,6%). За услуги парикмахерских воронежцы заплатили 7,5% от общего объема услуг, за ритуальные услуги — 3,3%.