Звёзды сериалов «Ронин» и «Нейровася» оценили красоты Красноярского края

Известные актёры, снимающиеся в популярных сериалах, провели выходные в любимых местах красноярцев.
Дмитрий Паламарчук, исполнитель главной роли в экшен-детективе «Ронин», побывал на озере Белё в Хакасии. Он поделился в соцсетях кадрами заката и впечатлениями: «Ты оказываешься среди пустоты и божественного заката. В эти минуты понимаешь, что жизнь — она именно здесь, в этой самой минуте».
Съёмки первых двух сезонов «Ронина» проходили в Красноярском крае. Скоро на ТВ-3 выйдет третий сезон — события развернутся в Карелии. К своей роли вернулся и красноярский актёр Александр Дьяконов.
Красноярск также посетил Михаил Тарабукин, известный по сериалу «Нейровася». Он побывал на смотровой площадке «Царь-рыба» и выпил кофе на набережной Дивногорска. Премьера второго сезона сериала скоро состоится на ТНТ.