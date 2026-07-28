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Звёзды сериалов «Ронин» и «Нейровася» оценили красоты Красноярского края

Дмитрий Паламарчук побывал на озере Белё в Хакасии.

Известные актёры, снимающиеся в популярных сериалах, провели выходные в любимых местах красноярцев.

Дмитрий Паламарчук, исполнитель главной роли в экшен-детективе «Ронин», побывал на озере Белё в Хакасии. Он поделился в соцсетях кадрами заката и впечатлениями: «Ты оказываешься среди пустоты и божественного заката. В эти минуты понимаешь, что жизнь — она именно здесь, в этой самой минуте».

Съёмки первых двух сезонов «Ронина» проходили в Красноярском крае. Скоро на ТВ-3 выйдет третий сезон — события развернутся в Карелии. К своей роли вернулся и красноярский актёр Александр Дьяконов.

Красноярск также посетил Михаил Тарабукин, известный по сериалу «Нейровася». Он побывал на смотровой площадке «Царь-рыба» и выпил кофе на набережной Дивногорска. Премьера второго сезона сериала скоро состоится на ТНТ.