Звёзды сериалов «Ронин» и «Нейровася» оценили красоты Красноярского края

Дмитрий Паламарчук, исполнитель главной роли в экшен-детективе «Ронин», побывал на озере Белё в Хакасии. Он поделился в соцсетях кадрами заката и впечатлениями: «Ты оказываешься среди пустоты и божественного заката. В эти минуты понимаешь, что жизнь — она именно здесь, в этой самой минуте».