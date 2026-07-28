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Две белоруски сняли на видео эксгибициониста без штанов в лесополосе — что было дальше

Милиция нашла белоруса, который при женщинах снял штаны в лесополосе.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах вычислили эксгибициониста, пишет газета «Наш край».

Так, в милицию пришли две горожанки, заявившие, что встретили в лесополосе мужчину, который снял штаны и показал им половые органы. Женщины сняли происходящее на видео и предъявили запись правоохранителям.

Личность эксгибициониста установили. За хулиганство ему грозит до трех лет тюрьмы.

А еще мы писали, что произошло у Парка животных в Барановичах, возле которого водитель сбил кота.

Кроме того, мы рассказали, что произошло во время непогоды в Вороновском районе, где ветер 20 м/с срывал крыши и валил деревья, а град уничтожал посевы на корню: «За 73 года такого не видела».