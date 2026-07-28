Плитин: Сохраняя изначально не русские объекты в Калининградской области, мы присваиваем их себе полноценно

Сохранение и восстановление исторически не русских объектов в Калининградской области делает их частью культуры региона и страны в целом. Об этом заявил руководитель волонтёрского движения «Хранители руин» Василий Плитин на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Калининград».
Калининградская область — регион уникальный в нашей стране по своему культурному и историческому наследию, в котором русская культура, русские люди живут в контексте исторически не совсем русского архитектурного окружения. И мы в этой эпохе, в новом возрождении в 2020-е годы, начинаем работу с изначально не вполне русскими объектами, но мы считаем, что это ценные достопримечательности, наша собственность. И мы в этой работе их присваиваем себе полноценно. Поэтому мы в рамках своей общественной инициативы говорим о калининградском наследии, калининградских замках, калининградских руинах, калининградских кирхах. Это уже наше калининградское наследие, а Калининградская область — часть нашей большой страны, — сказал Плитин.
Отметим, что движение «Хранители руин» основали в 2020 году. Волонтёры проводят субботники на территории старинных кирх и замков, а также занимаются просветительской деятельностью.
С 2021 года в Калининградской области действовала программа льготного кредитования проектов по восстановлению объектов культурного наследия. Она позволила заняться сохранением и реставрацией почти 20 памятников, среди которых замки Тапиау в Гвардейске, Нойхаузен в Гурьевске, Прейсиш-Эйлау в Багратионовске, Рагнит в Немане, форт № 3 в Калининграде, крайсхаус в Железнодорожном и другие.
Параллельно в регионе занимаются капитальным ремонтом жилых домов, признанных объектами культурного наследия. На это выделяют дополнительные деньги из бюджета.