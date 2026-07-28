Плитин: Сохраняя изначально не русские объекты в Калининградской области, мы присваиваем их себе полноценно

Калининградская область — регион уникальный в нашей стране по своему культурному и историческому наследию, в котором русская культура, русские люди живут в контексте исторически не совсем русского архитектурного окружения. И мы в этой эпохе, в новом возрождении в 2020-е годы, начинаем работу с изначально не вполне русскими объектами, но мы считаем, что это ценные достопримечательности, наша собственность. И мы в этой работе их присваиваем себе полноценно. Поэтому мы в рамках своей общественной инициативы говорим о калининградском наследии, калининградских замках, калининградских руинах, калининградских кирхах. Это уже наше калининградское наследие, а Калининградская область — часть нашей большой страны, — сказал Плитин.