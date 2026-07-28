Глава Городца Александр Мудров прокомментировал приговор мучителям пенсионерки

— Когда я впервые узнал об этом происшествии, испытал некоторое отчаяние: государство делает столько всего для наших семей, что же еще нужно предпринять, дабы предотвратить подобные преступления? Залезть в голову горе-родителей? Нет еще такой технологии. Берегите себя, уделяйте внимание своим детям, думайте о своем будущем, — обратился к жителям Александр Мудров.