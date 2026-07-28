В Верхнем Уфалее экстренно ремонтируют насосную станцию после дождей

Жители микрорайона Никельщиков в Верхнем Уфалее пожаловались, что подвалы в их домах затоплены. После проливных дождей ситуация достигла критической точки. Вода поднялась до первых этажей, переполнились канализационные системы. По рассказу читательницы ИА «Первое областное», из унитазов и ванн поднимаются фекалии, а в квартирах стоит невыносимый запах. Люди не могут нормально помыться, пользоваться туалетом и стирать вещи.