В Верхнем Уфалее экстренно ремонтируют насосную станцию после дождей

Жители микрорайона Никельщиков в Верхнем Уфалее пожаловались, что подвалы в их домах затоплены. После проливных дождей ситуация достигла критической точки. Вода поднялась до первых этажей, переполнились канализационные системы. По рассказу читательницы ИА «Первое областное», из унитазов и ванн поднимаются фекалии, а в квартирах стоит невыносимый запах. Люди не могут нормально помыться, пользоваться туалетом и стирать вещи.
Причиной этого жилищно-коммунального коллапса стал выход из строя канализационно-насосной станции № 3. После обильных осадков, которые атаковали Верхний Уфалей и всю горнозаводскую зону в середине июля, на КНС произошло короткое замыкание. Ситуацию продолжали усугублять дожди. С момента обнаружения проблемы на месте работают специалисты, подрядчик, замглавы и руководитель «Водоканала».
«Сегодня, 28 июля, к концу дня контрольно-насосную станцию запустят. К завтрашнему дню все должно исправиться, вода уйдет», — сообщили в городской администрации.
В Верхнем Уфалее сейчас находятся мотопомпы из областного резерва, чтобы помочь оперативно откачать застоявшуюся воду из канализации.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что из-за сильных ливней в городском округе оказались подтоплены 38 частных дворов. Дожди принесли ущерб и регионам-соседям, особенно напряженной ситуация была в Свердловской области. В Тюмени 28 июля ввели режим ЧС из-за поднятия уровня воды в реке Тура.