МВД проверит отдел полиции в Королеве после жалобы девушки на избиение

«Если изложенные обстоятельства подтвердятся, действия сотрудников полиции могут быть квалифицированы прежде всего по пункту “а” части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения (до 10 лет лишения свободы). Если будет установлено, что потерпевшей умышленно причиняли сильную физическую боль либо нравственные страдания с целью получить признание, наказать, запугать или принудить к определенным действиям, возможна квалификация по части 4 статьи 286 УК РФ как превышение полномочий с применением пытки (до 12 лет лишения свободы). Конкретная квалификация будет зависеть от характера насилия, его целей, последствий и собранных доказательств», — сказал он.