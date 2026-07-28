Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовой ветер, грозы и град снова ожидаются в Ростовской области

Штормовое предупреждение вновь объявили на Дону, погода ухудшится 29 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в течение суток 29 июля местами ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 22−27 м/с. Снова объявлено штормовое предупреждение. Информация поступила огт регионального управления МЧС.

Во время непогоды лучше оставаться в помещении. Не следует выходить под дождь. Если же стихия застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Также опасно подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. Попросить о помощи при происшествиях можно по номеру «112».

Напомним, 25 июля Ростовскую область накрыли ураганный ветер и грозовые ливни. В итоге в разных территориях региона произошли отключения электричества и воды. Оказались повреждены здания и машины. Пострадали люди, есть погибшие.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше