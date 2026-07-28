Штормовой ветер, грозы и град снова ожидаются в Ростовской области

Во время непогоды лучше оставаться в помещении. Не следует выходить под дождь. Если же стихия застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Также опасно подходить к витринам и оборванным проводам.