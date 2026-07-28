Превратит их в яд! Диетолог Корогод раскрыла, что нельзя смешивать с грибами

Август в средней полосе России — время, когда леса превращаются в большую грибную скатерть-самобранку. Идут обильные дожди, из-подо мха вылезают боровики, подосиновики, лисички и рыжики — и спустя одну-две недели сезон тихой охоты уже в самом разгаре. Однако мы редко вспоминаем о том, что гриб — продукт хоть и вкусный, но вероломный. Он не мясо, не овощ и даже не растение, а отдельное царство, требующее к себе особого подхода — и если отнестись к нему без уважения, остаток вечера после ужина может пройти на больничной койки.