Стоимость чистых активов ПНППК выросла более чем на 2 млрд рублей

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» опубликовало существенный факт о стоимости чистых активов общества. Согласно раскрытой информации, на 30 июня текущего года она составляет более 13,382 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам прошлого года этот показатель был зафиксирован на уровне 11,145 млрд руб.