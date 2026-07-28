Трёхмаятниковый гармонограф появился в нижегородском планетарии

На этой неделе у посетителей Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко есть редкая возможность посетить ночные сеансы, сообщил Юрий Шалабаев в своём канале в мессенджере MAX.
В экспозиции появился действующий трёхмаятниковый гармонограф — устройство, которое превращает законы физики в визуальное искусство: комбинируя фазы, частоты и амплитуды маятников, прибор создаёт уникальные узоры, которые невозможно воспроизвести вручную. Гости планетария могут получить собственное изображение на гармонографе до 1 августа.
Помимо этого ночная мультиформатная программа включает нон‑стоп кинопоказы, телескопные наблюдения небесных объектов, лекции и мастер‑классы, добавил Шалабаев.
Ранее сообщалось, что нижегородский планетарий приглашает на ночные сеансы.
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