Мечту исполнят Воробьевы горы: как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось

Анна Герман по образованию была геологом и о карьере певицы всерьез не задумывалась. Все изменил случай: подруги помогли Анне попасть на прослушивание. А потом пошло-поехало… Ее творческий путь был полон борьбы: после автокатастрофы в Италии в 1967 году она получила травмы и была прикована к постели. Вопреки прогнозам врачей она смогла заново научиться ходить. Ее возвращение на сцену было настоящим триумфом мужества и веры в свою судьбу.