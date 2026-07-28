Мечту исполнят Воробьевы горы: как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось

Сегодня все больше людей верят в то, что мысли материальны, поэтому ищут разные способы осуществить то, о чем мечтают. По словам психолога Анастасии Мещеряковой, мечтать вовсе не вредно. Это программирует психику человека на осуществление задуманного.
— Нередки случаи, когда человек, думая о чем-то постоянно, начинает делать шаги к этому, меняя свою жизнь. Конечно, важно не просто мечтать, допустим, о машине, но и смотреть, что ты можешь сделать для этого: найти подработку, попросить повышение.
Программируем мозг
Существует несколько необычных способов загадать желание. Например, по методу 3−6−9. Для этого пишите свою мечту в блокноте 3 раза утром, 6 раз днем и 9 раз вечером в течение нескольких дней. Числа помогают зафиксировать фокус внимания и превратить желаемое в вашу реальность.
Еще можно загадать желание по методу свечи намерения. Для этого зажгите красивую новую свечу, четко проговорите вслух свою мечту и ни в коем случае не задувайте огонь — дайте ему догореть самой.
А для тех, кто этим летом отправился в отпуск, можно попробовать семиволновой ритуал. Оказавшись у большой воды (моря или океана), зайдите в воду в светлой одежде и перепрыгните через семь набегающих волн, думая о заветном.
— Многие убеждены, что у моря есть магия, оно осуществляет человеческие чаяния, порой даже те, которые спрятаны у нас совсем глубоко, — рассказывает эзотерик Анна Шмидт.
Так что если вы просто загадали большую зарплату, но ничего для этого не сделали — не стоит винить в этом негативность волн.
«Волшебная» прогулка
В Москве полно мест, где жители города и туристы регулярно загадывают желания. Среди них — Нулевой километр на Манежной площади. Для загадывания желания встаньте лицом к Красной площади, подумайте о сокровенной мечте и бросьте монетку через левое или правое плечо, стоя на бронзовом знаке.
Многие туристы отмечали, что после этого ритуала желания чудесным образом сбывались.
Еще одно место силы — Воробьевы горы. Это одна из главных смотровых площадок города с сильной энергетикой, откуда открывается вид на всю столицу — здесь принято загадывать масштабные цели. Туда нередко приходят абитуриенты, чтобы загадать желание о поступлении в вуз мечты.
А тем, кто мечтает обрести свою вторую половинку, эзотерики рекомендуют попасть к картине «Аленушка» в Третьяковке.
— Если удастся оказаться рядом с картиной одному, можно загадать желание вслух. Но и мысленный посыл тоже должен работать. Если очень сильно хотеть, мечта о чистой и искренней любви непременно исполнится, — добавляет Анна Шмидт.
Также многие рекомендуют загадывать желания у монастырей, которые богаты историей, — энергетика таких мест способствует тому, чтобы случалось настоящее чудо.
НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ!
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