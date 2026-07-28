«Это, мягко говоря, скудоумие». Загитова ответила хореографу Ивану Ригини

Она также заявила, что не понимает, как можно сомневаться в ее компетенции из-за продолжительности карьеры: «Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. Как говорили классики, “главное — не количество, а качество”.