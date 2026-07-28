«Это, мягко говоря, скудоумие». Загитова ответила хореографу Ивану Ригини

«Странно слышать такое от коллеги и мужчины, с которым мы когда-то общались. Принижать меня публично — это не про профессионализм, а про слабость и двуличие», — написала Загитова в соцсетях.
Она также заявила, что не понимает, как можно сомневаться в ее компетенции из-за продолжительности карьеры: «Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. Как говорили классики, “главное — не количество, а качество”.
Фигуристка подчеркнула, что за ее плечами — «годы труда, титулы и понимание спорта», а также опыт работы в «лучшем штабе мира». «А чего добился ты, как говорится?» — резюмировала Загитова, обращаясь к критику.