Молодожёны разбились в ДТП после напутствия матери

«Езда на мотоцикле требует очень широких и глубоких навыков, огромной внимательности. Нюанс даже не в том, сколько лет опыта — иногда это играет в худшую сторону, потому что человек расслабляется и начинает думать: “Я столько лет уже езжу, значит, точно не ошибусь”, и это играет роковую роль», — комментирует rostov.aif.ru Анатолий Горелов, байкер с 20-летним стажем.