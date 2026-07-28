Молодожёны разбились в ДТП после напутствия матери

Сначала Ростов потрясла гибель известной байкерши Софии (Сонаты), а теперь новая трагедия: молодая пара разбилась в мотоаварии. Мотоцикл снова не простил ошибки.
Никита Рыбальченко и Елизавета Юнминина поженились совсем недавно. Они строили планы, мечтали о ребёнке, а Никита даже выставил мотоцикл на продажу, чтобы успокоить жену. Но страшная авария оборвала всё. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
«Береги себя, сыночка».
Накануне аварии мама Никиты, Наталья, оставила комментарий под фото сына: «Береги себя, сыночка». Эти слова стали последним напутствием.
«Не уберег себя, солнышко. Солнышко моё, которое освещало всю мою жизнь, погасло», — написала женщина после случившегося.
Никита и Елизавета родом из Луганской Народной Республики, однако в последнее время жили и работали в Ростове-на-Дону. Он страстно любил мотоциклы и занимался фото- и видеосъёмкой. Елизавета работала моделью, увлекалась азиатской культурой и обожала собак.
По данным МВД по ЛНР, 24 июля 2026 года примерно в 21:20 на улице Курчатова в Луганске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lexus под управлением 30-летней женщины и мотоцикла Honda. 19-летний байкер и его 18-летняя пассажирка погибли на месте. Сила удара была страшной, всё закончилось в одну секунду.
Друзья и родные до сих пор не могут поверить в произошедшее.
«Никита был добрым, отзывчивым, хорошим человеком. Никогда не отказывал в просьбах, всего всегда добивался сам», — комментирует Ульяна Громова, подруга Никиты, в беседе с rostov.aif.ru.
О девушке слова тоже только самые добрые. Нам удалось пообщаться с её знакомой. Вот, что рассказала девушка о погибшей подруге:
«Милая, добрая, красивая была. Счастливая. Жалко, что так всё произошло», — вспоминает Екатерина Гукалова, мастер-колорист Елизаветы, в беседе с rostov.aif.ru.
Жена устроила панику.
Незадолго до трагедии Никита выставил мотоцикл на продажу. В объявлении он объяснил решение просто: семья планирует пополнение, а жена волнуется за безопасность супруга, поэтому и попросила продать.
Татьяна Ерёменко, близкая знакомая пары, добавляет, что Никита и Лиза были знакомы уже давно.
«Мы никогда их не забудем. Они были настоящими, добрыми и светлыми людьми. Судьба распорядилась слишком жестоко. Вечная память им», — вспоминает Татьяна Ерёменко.
Прощание с парой состоялось 28 июля в 11:30 в деревянной церкви напротив торгового центра. Молодых похоронили в Луганске.
Опасность на двух колёсах.
Трагедия с Никитой и Лизой — не единственная за последнее время. Мотоцикл остаётся одним из самых опасных видов транспорта: даже опытные райдеры не застрахованы от роковой ошибки.
Напомним, всего за неделю до аварии с молодожёнами в Ростове погибла известная байкерша София. Она двигалась на Harley-Davidson по улице Таганрогской, не справилась с управлением, наехала на бордюр и упала. Несмотря на срочную госпитализацию и операции, спасти женщину не удалось.
София более 15 лет была связана с мотокультурой, участвовала в пробегах по Крыму и Кавказу. У неё осталось двое сыновей.
«Езда на мотоцикле требует очень широких и глубоких навыков, огромной внимательности. Нюанс даже не в том, сколько лет опыта — иногда это играет в худшую сторону, потому что человек расслабляется и начинает думать: “Я столько лет уже езжу, значит, точно не ошибусь”, и это играет роковую роль», — комментирует rostov.aif.ru Анатолий Горелов, байкер с 20-летним стажем.
Он приводит в пример недавнюю гибель байкерши Софии (Сонаты) в Ростове-на-Дону.
«Огромный опыт езды, но ситуация же случилась. Всегда нужно оставаться внимательным и следовать правилам — они не просто так существуют», — рассказывает водитель железного коня.
По словам Анатолия, экипировка является самой важной частью в езде на мотоцикле. Она может спасти даже в самых сложных ситуациях.
Все описанные случаи не связаны между собой, но их объединяет одно: мотоцикл не прощает ошибок. Опыт, экипировка и осторожность снижают риски, но не гарантируют безопасности на 100%.