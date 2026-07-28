В Старой Ладоге нашли древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Археологи нашли в Старой Ладоге древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика. Как сообщил в «Максе» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, захоронение найдено в урочище Плакун при раскопках кургана № 11.
«Многие сомневались, но результат превзошел ожидания. Найденное захоронение, предположительно, — старейшее христианское погребение в Восточной Европе, и оно напрямую связано с двором и дружиной Рюрика. Образцы направят на лабораторные исследования, чтобы получить новые данные о становлении нашего государства», — написал губернатор.
Дрозденко рассказал, что экспедиция проходила по инициативе председателя комитета по печати Тимура Зайнуллина при поддержке АНО «Центр развития Ладоги» и сотрудников Староладожской экспедиции Института истории материальной культуры РАН.
«Это древнейший могильник, связанный с первыми ладожанами — теми самыми варягами из летописного сказания о призвании Рюрика в 862 году. Археологи нашли здесь крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклепки и, кстати, капсулу времени 1968 года — послание от коллег-предшественников», — отметил он.