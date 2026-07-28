Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Старой Ладоге нашли древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика

Его образцы направят на исследования, чтобы получить новые данные о становлении государства.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Археологи нашли в Старой Ладоге древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика. Как сообщил в «Максе» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, захоронение найдено в урочище Плакун при раскопках кургана № 11.

«Многие сомневались, но результат превзошел ожидания. Найденное захоронение, предположительно, — старейшее христианское погребение в Восточной Европе, и оно напрямую связано с двором и дружиной Рюрика. Образцы направят на лабораторные исследования, чтобы получить новые данные о становлении нашего государства», — написал губернатор.

Дрозденко рассказал, что экспедиция проходила по инициативе председателя комитета по печати Тимура Зайнуллина при поддержке АНО «Центр развития Ладоги» и сотрудников Староладожской экспедиции Института истории материальной культуры РАН.

«Это древнейший могильник, связанный с первыми ладожанами — теми самыми варягами из летописного сказания о призвании Рюрика в 862 году. Археологи нашли здесь крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклепки и, кстати, капсулу времени 1968 года — послание от коллег-предшественников», — отметил он.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше