В Старой Ладоге нашли древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика

«Это древнейший могильник, связанный с первыми ладожанами — теми самыми варягами из летописного сказания о призвании Рюрика в 862 году. Археологи нашли здесь крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклепки и, кстати, капсулу времени 1968 года — послание от коллег-предшественников», — отметил он.