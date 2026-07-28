Вымирание динозавров увязали с пылевой бурей после падения астероида

Недавно геологи обнаружили в США рядом с этими частицами также и очень тонкую прослойку из частиц пыли, которые были похожи по своим свойствам и составу на материю астероидов. Это побудило просчитать то, как могли возникнуть эти частицы, а также то, как их появление повлияло на свойства атмосферы и поверхности Земли сразу после падения астероида и в последующие недели, месяцы и годы.