Вымирание динозавров увязали с пылевой бурей после падения астероида

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Международный коллектив геологов открыл свидетельства того, что падение погубившего динозавров астероида на Землю привело к образованию глобального пылевого облака, покрывавшего всю планету и превратившего ее атмосферу в «скороварку». В результате этого почти вся приповерхностная жизнь в буквальном смысле сварилась в первые два часа после начала катаклизма, сообщила пресс-служба Университета Пардью.
«Падение астероида привело к тому, что огромное количество кинетической энергии было преобразовано в тепло. Облако пыли мешало теплу вырваться в космос, в результате чего все, что было на поверхности Земли, в буквальном смысле сварилось. Именно данный эффект, а не ударная волна или другие последствия падения астероида, уничтожил динозавров и большую часть остальной мезозойской фауны», — пояснил профессор Университета Пардью (США) Брэндон Джонсон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Палеонтологи и геологи не сомневаются в том, что в конце мелового периода на Землю упал астероид диаметром около 10−15 км, оставивший гигантский 300-километровый кратер Чиксулуб в южной Мексике. Данное событие спровоцировало массовое вымирание земной флоры и фауны, механизмы чего пока остаются предметом споров среди исследователей.
В частности, еще в прошлом десятилетии исследователи обнаружили, что падение астероида привело к испарению огромной массы горных пород объемом примерно в тысячу кубических километров. Их дальнейшая судьба вызывала дискуссии в научном сообществе, так как геологам ранее удавалось обнаружить в отложениях данной эпохи только расплавленные частицы земного, но не астероидного происхождения.
Последствия падения астероида.
Недавно геологи обнаружили в США рядом с этими частицами также и очень тонкую прослойку из частиц пыли, которые были похожи по своим свойствам и составу на материю астероидов. Это побудило просчитать то, как могли возникнуть эти частицы, а также то, как их появление повлияло на свойства атмосферы и поверхности Земли сразу после падения астероида и в последующие недели, месяцы и годы.
Эти расчеты показали, что падение астероида привело к образованию глобальной пылевой бури, которая одновременно в 3,5 раза усилила тепловое воздействие от падения астероида на земную жизнь, и при этом вызывала резкое похолодание климата в последующие годы в результате блокировки солнечного света и тепла. Комбинация этих факторов привела к исчезновению почти всей земной жизни, не способной спрятаться под землей или водой.
«Если бы этой пылевой бури не было, динозавры бы сильно пострадали от данного катаклизма, однако вряд ли бы все рептилии вымерли. В реальности, все околоземные виды животных получили в 17 раз больше теплового излучения, чем требуется для гарантированной смерти человека, причем этого тепла должно было хватить для того, чтобы сжечь всю траву, иголки хвойных деревьев, мхи и поджечь леса. В результате этого на планете сложились по-настоящему адские условия», — подытожил профессор Джонсон.