Осетровую ферму под Воронежем выставили на продажу за 350 млн рублей

Предприятие находится в селе Макарье на улице Буденного, 2а. Потенциальному покупателю предлагают пять производственных корпусов общей площадью свыше 4,4 тысяч кв. м, каждый с собственной газовой котельной, а также два зарыбленных пруда. Ферма оборудована системой замкнутого водоснабжения для разведения осетровых.