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Экспертизу не прошел проект ликвидации прудов-накопителей в Нижнем

Теперь компании предстоит доработать документацию с учётом замечаний экспертов.

Проект по устранению экологического ущерба в Козинском лесничестве получил отрицательное заключение госэкспертизы. Данные об этом размещены на платформе ГИС ЕГРЗ.

Речь идёт о ликвидации прудов‑накопителей кислых гудронов, оставшихся от деятельности бывшего АООТ «Фирма Варя». Предприятие, специализировавшееся на выпуске технических масел и нефтепродуктов, располагалось в Сормовском районе, а его производственные объекты затрагивали и территорию Козинского лесничества в Балахнинском округе. В настоящее время завод ликвидирован.

Отрицательное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий было выдано 27 июля. Подготовкой материалов занимались ООО «Растрим НН» и ГБУ НО «Экология региона». Заказчиком проекта выступает администрация Балахнинского округа — теперь ей предстоит доработать документацию с учётом замечаний экспертов.

Ранее экспертизу прошел проект газозаправочной станции в Шахунье.