Экспертизу не прошел проект ликвидации прудов-накопителей в Нижнем

Речь идёт о ликвидации прудов‑накопителей кислых гудронов, оставшихся от деятельности бывшего АООТ «Фирма Варя». Предприятие, специализировавшееся на выпуске технических масел и нефтепродуктов, располагалось в Сормовском районе, а его производственные объекты затрагивали и территорию Козинского лесничества в Балахнинском округе. В настоящее время завод ликвидирован.