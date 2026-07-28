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В Калининградской области нашли уникальную янтарную «Брокколи» возрастом 40 млн лет

Камень весит 84 грамма и достигает восьми сантиметров в ширину.

Источник: Клопс.ru

На Калининградском янтарном комбинате добыли редкий каплевидный янтарь, который сотрудники за необычную форму прозвали «Брокколи». Об этом пресс-служба предприятия сообщила во вторник, 28 июля.

Образец размером 8 на 8 см обнаружили во время ручной сортировки. С одной стороны у него сохранился плавный сферический наплыв, а с другой поверхность оказалась совершенно плоской. По словам экспертов, настолько крупные янтарные капли встречаются раз в несколько лет — обычно они вырастают лишь до 2,5 см.

Необычный вид камень приобрёл около 40 млн лет назад. Смола стекла с ветки реликтовой сосны и упала на твёрдую поверхность, из-за чего одна сторона застыла плоской и сохранила отпечаток рельефа.

«В моей практике это первый подобный экземпляр», — отметила геммолог комбината Анна Дугина. Янтарные капли наряду с самородками и инклюзами считаются одной из редчайших разновидностей балтийского самоцвета.

Справка: АО «Калининградский янтарный комбинат» входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех.

На Калининградском янтарном комбинате добыли первый в 2026 году крупный самородок весом 1,55 кг. Его размер составляет 21 на 16 см, форма — овальная. Находку назвали «Юбиляром» в честь 80-летия области.