В Калининградской области нашли уникальную янтарную «Брокколи» возрастом 40 млн лет

Образец размером 8 на 8 см обнаружили во время ручной сортировки. С одной стороны у него сохранился плавный сферический наплыв, а с другой поверхность оказалась совершенно плоской. По словам экспертов, настолько крупные янтарные капли встречаются раз в несколько лет — обычно они вырастают лишь до 2,5 см.