Как у преступника или гения: что на самом деле говорят о вас отпечатки пальцев

Метод использования отпечатков предложил внедрить англичанин Уильям Гершель, когда служил в Индии. Дактилоскопия должна была использоваться в одной из местных тюрем, чтобы определять личность преступника.
Российский ученый, доктор философских наук, кандидат юридических наук Роман Ардашев рассказал «Вечерней Москве», что практика дактилоскопии более чем за 100 лет не выявила ни одного случая полного совпадения узоров у разных людей.
— Рисунок папиллярных линий формируется к третьему-четвертому месяцу внутриутробного развития и остается неизменным до смерти и даже некоторое время после. Генетика задает общий план: количество и расположение зачатков объемных валиков на подушечках пальцев на определенных неделях беременности.
Дальнейшее развитие узора уже зависит от механического давления между разрастающимся эпидермисом и подлежащими тканями, скорости роста разных участков кожи, локального кровоснабжения и других факторов, — отмечает Роман Ардашев.
— Узор заложен в дерме (глубоком слое кожи), а не в эпидермисе, так что, если «зашлифовать» палец, через пару недель кожа восстановится. А вот глубокие порезы, ожоги 3-й степени, химические травмы оставляют узор необратимо измененным. Именно поэтому преступники иногда пытаются повредить кожу пальцев. Но это создает узнаваемый шрам, который сам становится идентифицирующим признаком, — добавил эксперт.
Если специалист хорошо разбирается в отпечатках, он даже на глаз может определить, кому они принадлежат — мужчине или женщине, расу человека и так далее. Еще в идеальных условиях отпечатки пальцев могут сохраняться годами.
— А в реальной жизни, к примеру на открытом воздухе, срок их «жизни» без обработки составляет от нескольких часов до нескольких недель. То, сколько продержится след, напрямую зависит от типа поверхности и внешних условий.
Кстати, визуально отпечаток одного человека будет отличаться на разных поверхностях (стекле, бумаге, пластике), причем иногда настолько сильно, что неопытный человек может посчитать их принадлежащими разным людям. При этом структура папиллярных линий, их взаимное расположение, точки ветвления остаются неизменными, — говорит Роман Ардашев.
— У отпечатков высших приматов также присутствуют базовые узоры: петли, дуги и завитки. А вот идентичными человеческим отпечатками могут похвастаться коалы. Эволюционно они разошлись с предками человека несколько миллионов лет назад, но развили точно такие же папиллярные узоры независимо от нас. Это называется конвергентная эволюция. При этом у кенгуру и вомбатов никаких отпечатков нет, — заключает эксперт.
А доступ получит только владелец
Секретные файлы. Существуют флешки с двойным шифрованием, которые делают память на два отдела: открытый и зашифрованный. Доступ к закрытым файлам можно получить только после того, как вы отпечатаете свой палец.
Открываю двери без ключа. Некоторые автомобили тоже поддерживают сканер отпечатка пальца. Это позволяет открывать машину и запускать двигатель. Еще система способна запоминать персональные настройки водителя, например, положение зеркал и климат-контроль.
Надежно спрятано. Китайцы придумали тумбочку, сейф в которой открывается по отпечатку пальца. У нее есть встроенная беспроводная зарядка, на которую можно положить телефон на ночь.
Дома быстро окажусь. Умные дверные замки с биометрическим сканером позволяют открывать входные двери с помощью отпечатка пальца. Сейчас такие есть во многих современных отелях, но установить можно и у себя дома при желании.