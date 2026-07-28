Как у преступника или гения: что на самом деле говорят о вас отпечатки пальцев

— У отпечатков высших приматов также присутствуют базовые узоры: петли, дуги и завитки. А вот идентичными человеческим отпечатками могут похвастаться коалы. Эволюционно они разошлись с предками человека несколько миллионов лет назад, но развили точно такие же папиллярные узоры независимо от нас. Это называется конвергентная эволюция. При этом у кенгуру и вомбатов никаких отпечатков нет, — заключает эксперт.