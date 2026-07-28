Кому грозит опасное заболевание печени и как его избежать

Самое частое на сегодняшний день хроническое заболевание печени — неалкогольная жировая болезнь этого органа (НАЖБП). При этом недуге жир избыточно накапливается в клетках у тех, кто не злоупотребляет спиртным. Это связано со сбоями обмена веществ. И при отсутствии лечения может привести к печальным последствиям.